Янукович не будет пересматривать газовые соглашения

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в ходе официального визита в Москву 15-16 августа намерен обсудить вопросы поставок газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

Отвечая на вопрос о возможности пересмотра или отмены газовых соглашений, премьер-министр подчеркнул, что никогда в своих публичных выступлениях не заявлял о такой возможности. При этом он подчеркнул, что правительство будет стремиться найти общий язык со всеми поставщиками энергоносителей в Украину. В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что все договоренности в данной сфере должны быть прозрачными и носить межправительственный статус.

В тоже время премьер отметил, что в настоящее время правительство работает над вопросом достаточного обеспечения страны энергоресурсами. При этом он подчеркнул, что правительство будет стремиться обеспечить «оптимальную цену на газ».

«Я не готов сейчас сказать, какой будет цена. Но я хотел бы сказать и заверить, что она будет оптимальной. Будем обосновывать эту цену и докладывать обществу», - резюмировал В.ЯНУКОВИЧ.

Премьер также сказал, что намерен предпринять усилия по активизации работы двухсторонней межправительственной комиссии. «Это главный вопрос, и в рамках заседаний комиссии мы будем искать ответы на все вопросы, которые возникали в последнее время и находить оптимальные пути», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.