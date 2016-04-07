Спикер Госдумы заявил, что Турчинов вывернул наизнанку его слова о военном потенциале России

Об этом сообщает РИА «Новости».

«Вот господин Турчинов поспешил вывернуть наизнанку мои слова про военный потенциал России. И некоторые другие решили поискать в них угрозу, которой, разумеется, нет. Все средства хороши, лишь бы отвлечь внимание людей от печальной реальности в части ситуации в Украине и судьбы ее «европейского выбора», - заявил он.

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