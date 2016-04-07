Спикер Госдумы заявил, что Турчинов вывернул наизнанку его слова о военном потенциале России
16:12, 07 апреля 2016Политика
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Спикер Госдумы РФ Сергей Нарышкин заявил, что глава СНБО Александр Турчинов использовал его высказывание, чтобы отвлечь внимание от ситуации в Украине.
Нарышкин назвал слова Турчинова попыткой отвлечь внимание / sergeynaryshkin.ru
Об этом сообщает РИА «Новости».
«Вот господин Турчинов поспешил вывернуть наизнанку мои слова про военный потенциал России. И некоторые другие решили поискать в них угрозу, которой, разумеется, нет. Все средства хороши, лишь бы отвлечь внимание людей от печальной реальности в части ситуации в Украине и судьбы ее «европейского выбора», - заявил он.
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Как сообщал УНИАН, ранее спикер Госдумы РФ Сергей Нарышкин заявил, что РФ в той или иной степени участвует в трех вооруженных конфликтах. В свою очередь Турчинов заявил: "Видимо, у России действительно серьезные проблемы, если даже спикер Госдумы РФ Нарышкин говорит, что они не продержатся и четырех дней, воюя с такой страной, как Украина".
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