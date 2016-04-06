Спикер Госдумы: Россия сейчас ведет три войны

Об этом он сказал на встрече с участниками Российско-германского семинара в Госдуме.

"Россия сейчас ведет три войны — в той или иной степени участвует в трех вооруженных конфликтах. Чтобы картина была полной, надо признать, что именно в этих трех вооруженных конфликтах и причем практически в том же статусе участвует и Германия", — сказал спикер Госдумы.

По его словам, в Нагорном Карабахе Россия, как и Германия, в широком смысле является членом минской группы ОБСЕ, передает РИА Новости.

"При этом сегодня, напомню, Германия председательствует в ОБСЕ. Поэтому ответственность у Германии еще большая", — считает Нарышкин.

"Россия, действительно, участвует — и весь мир видит, каким образом Россия участвует в этом тяжелом кровавом конфликте (в Сирии — ред.). У Россия есть небольшая коалиция партнеров, Иран принимает участие, курдские повстанцы и правительственная армия. Но и Германия принимает участие в этом конфликте, в другом альянсе, в коалиции, правда, просто результаты действий той коалиции пока не понятны", — отметил председатель Госдумы.

Кроме того, он подчеркнул, что Россия, так же, как и Германия, является международным посредником или гарантом выполнения минских соглашений, имея в виду участие России в конфликте на Донбассе.

Напомним, Всемирный банк прогнозирует, что по итогам 2016 года число бедных россиян составит 20,3 миллиона человек. Доля бедных в населении России таким образом составит 14,2%,

Как сообщал УНИАН, спикер Госдумы Сергей Нарышкин заявил, что если бы Россия воевала с Украиной, этот конфликт длился бы "максимум четыре дня".