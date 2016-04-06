Минкульт отреагировал на письмо СБУ относительно подхода к запрету российских фильмов

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, в сообщении отмечается, что Законом Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты информационного телерадиопространства Украины" внесены изменения в Закон "О кинематографии", которым предусмотрено, что "Госкино отказывает в выдаче или прекращает действие уже выданного государственного удостоверения на право распространения и демонстрации фильмов в частности, если одним из участников фильма является физическое лицо, включенное в Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности".

Также этим, отмечают в Минкультуры, "законом четко определены полномочия Министерства культуры, в частности, действующей редакцией частей 6 и 7 статьи 15 Закона "О кинематографии" установлено, что: "Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, составляет центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование государственной политики в сферах культуры и искусств, на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование государственной политики в сферах культуры и искусств, публикует на своем официальном веб-сайте Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, и обеспечивает своевременное его обновление".

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"Учитывая это, Минкультуры, действуя исключительно в пределах полномочий, определенных законом, на основании официального обращения Службы безопасности Украины обнародовало на своем сайте Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины, и который на сегодня состоит из 83 человек", - подчеркивают в пресс-службе ведомства.

Таким образом, нормы прямого действия устанавливают автоматический запрет демонстрации и распространения тех фильмов, в которых хотя бы одно лицо, участвовавшее в создании фильма, внесено в Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

Законодательством не предусмотрено ни составления списков конкретных запрещенных фильмов, о которых идет речь в письме главы СБУ, ни соответствующих полномочий для Министерства культуры Украины относительно принятия решений, позволяющих демонстрации и распространения в Украине отдельных фильмов с участием лиц, которые внесены в Перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности.

"Учитывая вышеизложенное, предложение Председателя Службы безопасности Украины "инициировать дополнительную тщательную проработку запрещенного контента" не может быть реализовано Министерством культуры Украины, учитывая нормы действующего законодательства", - акцентируют в пресс-службе.

И добавляют, если "Служба безопасности Украины считает целесообразным отменить запрет на распространение и демонстрирование фильмов с участием конкретных актеров, которые внесены в Перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности, Министерство культуры предлагает предоставить официальное обращение по этим конкретным лицам".

Ранее 6 апреля СБУ в своем письме призвала Министерство культуры пересмотреть свои подходы в принятии решений относительно запрета демонстрации в Украине российских фильмов, произведенных в 2014 году.