В Transparency International сомневаются в объективном решении КС по представлению о декларировании имущества чиновниками

Об этом говорится в сообщении на сайте организации. В Transparency International Украина напомнили, что 15 марта 2016 года Верховная Рада приняла законопроект, который позволяет запустить систему электронного декларирования доходов чиновников.

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В сообщении утверждается, что, благодаря активной позиции профильных общественных организаций и поддержке европейских партнеров, удалось не только убедить президента ветировать разрушительный для системы предыдущий законопроект по этому вопросу, так называемый "закон Денисенко", но и законодательно обеспечить работу системы в этом году.

"Однако над системой электронного декларирования нависла еще одна чрезвычайно опасная угроза. 48 народных депутатов, в основном экс-соратники Януковича, обратились в Конституционный суд с просьбой признать неконституционными положения Закона «О предотвращении коррупции» (далее - Закон), касающиеся системы электронного декларирования", - заявили в Transparency International.

В частности, отмечается, что бывшие представители Партии регионов хотят отменить: обязанность декларировать имущество, записанное на совершеннолетних детей, родителей и сожителей (в том числе "гражданский" муж/жена); право Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) пользоваться реестрами и информационными базами с целью выполнения полномочий по оперативной проверки деклараций; необходимость декларировать недострои, акции компаний, денежные средства, кредиты, займы, расходы, работу по совместительству, ценное движимое имущество и прочее; открытый доступ к электронной системе декларирования.

Также народные депутаты - авторы представления в КС, по мнению экспертов Transparency International, намерены добиться: отмены возможности осуществлять детальные полные проверки деклараций и сверять сведения с реальным стилем жизни; обязанности сообщать НАПК о "внезапном" обогащении на сумму более 68 тыс. грн; уголовной ответственности за дачу ложных данных.

"Угроза серьезная, поскольку треть действующего состава Конституционного суда - те же люди, которые помогли экс-президенту Януковичу в 2010 году узурпировать власть. Именно за это судьи уже два года находятся под следствием Генеральной прокуратуры, у которой есть доказательства совершения ими уголовного преступления", - отмечают в организации.

В связи с этим в Transparency International Украина отмечают, что "по меньшей мере, двое из них, в том числе председатель КС Юрий Баулин, остаются на должностях по воле президента Украины Петра Порошенко, который не выполнил рекомендацию парламента уволить их за нарушение присяги судьи. При этом два года назад Петр Порошенко сам проголосовал за это, находясь в статусе народного депутата".

"Кроме того, ряд недавних решений, принятых действующим составом Конституционного суда, позволяет утверждать о необъективности и внешней управляемости некоторых судей, ставит под сомнение возможность вынесения ими правосудного решения", - считают в Transparency International.

Таким образом, в организации, представители которой также являются членами коалиции «Декларации под контролем», призывают украинское общество и средства массовой информации внимательно следить за рассмотрением конституционного представления, а представителей власти, правоохранительных органов и международных партнеров Украины - дать правовую оценку возможным посягательством на электронную систему декларирования.

Как сообщал УНИАН, в КС поступило представление 48 народных депутатов относительно соответствия Конституции отдельных положений закона «О предупреждении коррупции» №1700-IV от 14 октября 2014 года и статьи 366-1 Уголовного кодекса Украины в части электронного декларирования имущества лицами, выполняющими функции государства или местного самоуправления.