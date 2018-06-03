Неделя в цифрах

1% роста ВВП Украины в 2016 году подтвердил Всемирный банк, сообщает директор ВБ по делам Украины, Беларуси и Молдовы Чимяо Фан. На 2017 Всемирный банк прогнозирует рост ВВП Украины на 2%.

1 месяц пролонгации специальных обязательств НАК "Нафтогаз Украины" по продаже населению природного газа на льготных условиях – до 1 мая 2016 года - установил Кабинет министров Украины.

2 экс-депутата партии "Блок Петра Порошенко" - Николай Томенко и Егор Фирсов – были лишены депутатских мандатов решением Центральной избирательной комиссии, сообщают в ЦИК. Вместо них присягу народного депутата приняли Александр Бригинец и Дмитрий Белоцерковец.

3 км забора на границе с Россией уже построены в Латвии, сообщают иностранные СМИ. В целом, Латвия планирует в этом году отгородиться от России 24-километровым забором высотой 2,7 метра, считая колючую проволоку. А вся его протяженность составит 92 км на отдельных участках границы.

4 место в списке стран, которые хуже всего в 2015 году выполняли решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), занимает Украина. Первое место в этом антирейтинге занимает Италия, второе – Турция, третье – Россия. На пятом месте, после Украины, находится Румыния.

4 лицензии вместо 12 парламент планирует оставить на рынке финансовых услуг. Соответствующий законопроект принят Верховной Радой в первом чтении.

7 полицейскихбыли убиты и, по меньшей мере, 23 получили ранения после взрыва начиненного взрывчаткой автомобиля возле автобуса, перевозившего полицейские силы специального назначения в Турции.

9,1% составил уровень безработицы в Украине по итогам 2015 года, сообщают в Государственной службе статистики. По сравнению с 2014 годом уровень безработицы снизился на 0,6%.

11 террористических актовудалось предотвратить немецкой полиции на территории страны в течение последних 15 лет, сообщают иностранные СМИ со ссылкой на руководство Федерального управления уголовной полиции.

12 азербайджанских и 18 армянских военныхпогибли в ходе боев в Нагорном Карабахе, сообщают иностранные СМИ со ссылкой на официальных представителей Азербайджана и Армении. В воскресенье Азербайджан решил приостановить военные действия в Нагорном Карабахе в одностороннем порядке.

12 заключенных военной тюрьмы Гуантанамо на Кубе Министерство обороны США планирует перевести в другие государства, сообщают иностранные СМИ со ссылкой на Пентагон. Всего в данное время в Гуантанамо остаются около 90 заключенных, главным образом, обвиняемых в терроризме и военных преступлениях.

15 лет лишения свободы с конфискацией имущества Сватовский районный суд Луганской области присудил мужчине, который в январе 2015 года совершил теракт, приведший к гибели военнослужащего Вооруженных сил Украины, сообщают в прокуратуре Луганской области.

17% роста доходов за январь-февраль 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года зафиксировано Государственной казначейской службой, сообщают в ведомстве. По оперативным данным, в общий и специальный фонды государственного бюджета Украины поступило 70 545 000 000 гривен, что на 10 240 000 000 гривен, больше прошлогоднего показателя.

22,2%сокращения реальных доходов украинцев в 2015 году по сравнению с 2014 годом зафиксировала Государственная служба статистики. Расходы украинцев за прошлый год увеличились на 16,9%.

25 евро составила средняя стоимость почасовой рабочей силы в Европейском Союзе в 2015 году, за исключением сфер сельского хозяйства и государственного управления, говорится в отчете европейского бюро статистики Евростат. Самая низкая почасовая затрата на рабочую силу зарегистрирована в Болгарии - 4,1 евро, самая высокая в Дании – 41,3 евро.

35 крымских татарбыли задержаны в ночь на 2 апреля в Крыму, сообщают украинские СМИ. После задержания, якобы с целью «профилактической отработки», у них взяли материал для анализа ДНК, отпечатки пальцев и отпустили через 4 часа.

58 сотрудников Службы безопасности Украины попали под люстрацию в Украине. Еще 17 человек – на очереди, сообщают в СБУ. Всего в ведомстве люстрационной проверке подлежат 17 284 сотрудника.

72 человекапогибли в результате теракта в пакистанском городе Лахор, сообщают иностранные СМИ. Ранения получили не менее 315 человек. Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Талибан».

74,18% избирателей Кривого Рога на внеочередных выборах мэра проголосовали за Юрия Вилкула, сообщают местные СМИ со ссылкой на горизбирком.

120 человек, как минимум, находятся в плену у боевиков на Донбассе, сообщает президент Украины Петр Порошенко. Около 800 человек числятся пропавшими без вести. В то же время, по информации СБУ, в плену находится 127 человек, а пропавшими без вести считаются 690.

289 народных депутатов дали согласие на увольнение президентом Украины Виктора Шокина с должности генерального прокурора Украины. На сегодняшний день соответствующий Указ еще не подписан главой государства.

1 700 фактических проверок объектов по розничным продажам табачных изделий провели подразделения Государственной фискальной службы с начала текущего года, сообщают в ГФС. По результатам проверок, за нарушение законодательства, начислено 11 200 000 гривен штрафов.

18 000 контрактниковзачислены на службу в Вооруженных силах Украины с начала 2016 года, сообщают в Министерстве обороны. В ведомстве ожидают, что контракт с Вооруженными силами ежемесячно будут подписывать до 7 000 человек.

35 000 долларов – стоимость бюджетного электромобиля Tesla Model 3, который покупатели смогут получить до конца 2017 года, сообщают иностранные СМИ. В компании отмечают, что уже получили около 130 000 предзаказов на этот автомобиль.

45 000 военных – 42 000 из рядов Вооруженных сил Украины и 3 000 из других военных формирований – будут демобилизованы до конца апреля, сообщают в Министерстве обороны.

133 574 военнослужащих и работников Вооруженных сил Украины получили статус участника боевых действий, сообщают в Министерстве обороны.

500 000 гривен неправомерной выгоды планировал получить судья Малиновского районного суда Одессы Алексей Буран, который отстреливался во время задержания, сообщают в Национальном антикоррупционном бюро. Верховная Рада дала согласие на взятие судьи под стражу.

1 754 901 внутренних переселенцев из Донбасса и Крыма находится на учете по состоянию на конец марта 2016 года, сообщают в Министерстве социальной политики Украины. В то же время, Межведомственный координационный штаб по вопросам социальной помощи переселенцам (куда входят среди прочих представители МВД, СБУ и ГСЧС) отмечают, что с временно оккупированной территории, а также из районов проведения АТО на другие территории Украины переселено 1 027 728 человек.

22 700 000 тонн урожая озимыхможет получить Украина при благоприятных погодных условиях, сообщают в ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса".

8 721 000 000 кубометров газанаходятся в украинских подземных хранилищах (ПХГ), сообщают в компании "Укртрансгаз".

Маргарита Андреева