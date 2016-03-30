Украина в 2015 году стала четвертой после России страной, где хуже всего выполняются решения ЕСПЧ

Соответствующие данные обнародованы в среду в летнем докладе Совета Европы, сообщает собственный корреспондент УНИАН.

В частности, рейтинг стран, в которых зарегистрировано наибольшее количество решений ЕСПЧ, которые ожидают выполнения или не выполняются по состоянию на конец 2015 года, возглавила Италия (2 тыс. 421 решение), второй стала Турция (1 тыс. 591 решение), на третьем месте Россия (1 тыс. 549 решений), на четвертом - Украина (1 тыс. 52 решения, что составляет 10% всех рассмотренных дел и почти не изменилось по сравнению с 2014 годом) и на пятом - Румыния (652 решения).

В крупнейшие категории дел, которые находятся под усиленным наблюдением Комитета министров Совета Европы, входят дела, связанные с действиями сил безопасности (17%), с плохими условиями содержания (13%), с чрезмерной продолжительностью судебных разбирательств (9%) и необоснованным задержанием (9%).

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В докладе также констатируется, что Украина является вторым после России государством с наибольшей долей случаев, которые находятся под усиленным наблюдением, что свидетельствует о структурных и сложных проблемах. Так, на Украину приходится 15% всех случаев, которые находятся под усиленным контролем. За Украиной идет Турция с 10 процентами.

Относительно выплаты Украиной справедливой компенсации в докладе указано, что Киев вовремя это сделал только в 23 случаях, что является улучшением, ведь в 2014 году это было сделано в пяти решениях. 168 решений ожидают выплату, из них в 135 случаях срок невыплаты составляет более шести месяцев после окончания установленной даты.

Общая сумма, которую Украина должна выплатить по решениям ЕСПЧ в 2015 году, составляет 0,97 млн евро, что значительно лучше, чем 7,7 млн евро в 2014 году.

В список дел, которые касаются Украины, вошли случаи, связанные с условиями содержания под стражей и вопросами медицинской помощи, серьезные систематические проблемы, связанные с функционированием украинской судебной системы (как пример дело Александра Волкова против Украины), недостатки в законодательстве и практике, регулирующих право на свободу собраний, длительное неисполнение местными судами решений, вынесенных против государства или государственных предприятий и отсутствие эффективных средств правовой защиты.

Среди главных достижений и реформ, которые были сделаны в Украине с 1998 года, указаны правовая определенность, справедливый суд и свобода слова.

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Как ранее сообщал УНИАН, в начале декабря 2015 года депутаты Госдумы расширили действие закона о праве Конституционного суда отменять решения ЕСПЧ на все межгосударственные органы по защите прав человека. Таким образом, теперь Россия получила возможность игнорировать решение Комитета по правам человека ООН.

В свою очередь Венецианская комиссия раскритиковала этот закон.