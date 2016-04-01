Статус участника АТО уже получили более 133 тысяч военных ВСУ – Минобороны
10:27, 01 апреля 2016Общество
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На сегодняшний день статус участника боевых действий уже получили 133 тысячи 574 военнослужащих Вооруженных Сил Украины.
Только за прошлую неделю такой статус был предоставлен 3592 лицам / Фото УНИАН
Об этом сообщила на брифинге спикер Министерства обороны Украины Оксана Гаврилюк, передает корреспондент УНИАН.
«На сегодня статус участника боевых действий уже получили 133 тыс. 574 лица из числа ВСУ», - сообщила она.
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По словам Гаврилюк, только за прошлую неделю такой статус был предоставлен 3592 лицам.
Она также отметила, что в течение прошлой недели ведомственными знаками отличия Министерства обороны были награждены 17 военнослужащих и работников ВСУ, которые принимали участие в АТО.
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