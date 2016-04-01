Статус участника АТО уже получили более 133 тысяч военных ВСУ – Минобороны

Об этом сообщила на брифинге спикер Министерства обороны Украины Оксана Гаврилюк, передает корреспондент УНИАН.

«На сегодня статус участника боевых действий уже получили 133 тыс. 574 лица из числа ВСУ», - сообщила она.

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По словам Гаврилюк, только за прошлую неделю такой статус был предоставлен 3592 лицам.

Она также отметила, что в течение прошлой недели ведомственными знаками отличия Министерства обороны были награждены 17 военнослужащих и работников ВСУ, которые принимали участие в АТО.