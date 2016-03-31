США переведут 12 заключенных Гуантанамо в другие страны

Пентагон пока не сообщает, в какие именно страны переведут заключенных, передает Би-би-си. Известно только, что таких государств два. Ожидается, что перевозка состоится в ближайшие недели.

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Всего в данное время в Гуантанамо остаются около 90 заключенных, главным образом, обвиняемых в терроризме и военных преступлениях. Еще в 2002 году их число оценивалось в 800 человек.

Президент США Барак Обама неоднократно выступал за закрытие тюрьмы в Гуантанамо, постоянно подвергавшейся критике правозащитных групп за нарушения прав заключенных.

Согласно действующему плану, к лету 2016 года оставшихся заключенных Гуантанамо отправят отбывать наказания либо на родине, либо в другие тюрьмы на территории США.