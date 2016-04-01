Дело экс-командира харьковского "Беркута" наконец-то дошло до суда

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ ГПУ.

«Генеральной прокуратурой Украины 31 марта 2016 года в Печерский районный суд города Киева направлен обвинительный акт в отношении бывшего командира батальона милиции особого назначения «Беркут» ГУМВД Украины в Харьковской области по фактам совершения противоправных действий во время протестных акций»,- говорится в сообщении.

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Обвиняемому инкриминируется, в частности, превышение власти и своих служебных полномочий во время событий 1 декабря 2013 года на ул. Банковой в г.Киеве, то есть умышленное выполнение явно преступного приказа с целью воспрепятствовать проведению собрания, демонстрации, уличного шествия, совершение действий лично и подчиненными, которые явно выходят за пределы предоставленных прав и полномочий, что сопровождалось применением насилия, болезненными и оскорбляющими личное достоинство потерпевших действиями, в результате чего пострадали 25 участников этих акций. Также ему инкриминируется препятствование законной профессиональной деятельности журналистов и применение насилия к 19 журналистам.

Кроме того, относительно этих событий командиру «Беркута» инкриминировано ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей, в результате чего получили телесные повреждения 26 бойцов внутренних войск и патрульно-постовой службы.

Относительно событий 18 февраля 2014 года на улицах Грушевского, Институтской, в Крепостном переулке и Мариинском парке в г. Киеве указанное лицо обвиняется в превышении власти и своих служебных полномочий.

В ГПУ напомнили, что по результатам расследования событий, которые происходили 1 декабря 2013 года на ул. Банковой и 18 февраля 2014 года на ул. Институтской и в Крепостном переулку в Киеве, в организации разгона акции протеста и применении насилия к протестующим сообщено о подозрении восьми лицам из числа руководства государства и правоохранительных органов и четырем правоохранителям - исполнителям этих противоправных действий.