Во Львове обыскивают дом Бубенчика, который якобы убивал "беркутовцев" на Евромайдане
Во Львове в доме, где проживает Иван Бубенчик, заявивший об убийстве силовиков на Евромайдане, проводят обыск следователи Генпрокуратуры с помощью оперативных сотрудников СБУ.
Самого Бубенчика сейчас дома нет, передает "Громадське".
Следователи сообщили, что они пытались связаться с Бубенчиком, но тот не выходит на связь.
Зато сам Иван сказал изданию, что он действительно не дома, а почему проводят обыск - он не знает. Хотя претензий к следователям у него нет, говорит, что его теща, которая находится дома, считает, что следователи ведут себя корректно.
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Также Бубенчик уточнил, что к нему ГПУ не обращалась с просьбой прийти дать показания.
Кроме того, он передал изданию копию ордера на обыск.
Как сообщал УНИАН, Иван Бубенчик публично заявил о том, что 20 февраля 2014 г. на Майдане независимости стрелял из автомата в "беркутовцев". Двух, по его словам, он убил выстрелами в затылок. По его мнению, расстрелянные силовики были командирами.
Вместе с тем следует отметить, что на сегодняшний день нет официальных данных об убийстве сотрудников "Беркута" в результате выстрела в затылок во время Евромайдана.