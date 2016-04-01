В Раду внесут представление об увольнении 25 судей
Высший совет юстиции внесет в Верховную Раду представление об увольнении в связи с заявлениями об отставке 25 судей.
Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ВСЮ.
Во время заседания 31 марта Высший совет юстиции рассмотрел 35 материалов по внесению представлений об увольнении судей с должностей по общим обстоятельствам, а именно: в связи с истечением срока, на который назначен, в связи с подачей заявлений об отставке, об увольнении по собственному желанию.
«По результатам рассмотрения указанного вопроса Высший совет юстиции решил внести представление в Верховную Раду Украины об увольнении в связи с подачей заявлений об отставке 25 судей», - отмечается в сообщении.
«Высший совет юстиции решил остановить рассмотрение заявления Антона Чернушенко об увольнении с должности судьи Апелляционного суда города Киева и обратиться с заявлением в Высшеую квалификационную комиссию судей Украины относительно проверки в его действиях дисциплинарного правонарушения и нарушения присяги», – сообщил председатель ВСЮ Игорь Бенедисюк.
Читайте такжеСкандального судью Чернушенко отстранили от должности
Кроме того, ВСЮ решил приостановить рассмотрение сообщения Высшей квалификационной комиссии судей Украины о своевременной неподаче заявления об избрании на должность судьи бессрочно судьей Ясиноватского горрайонного суда Донецкой области Оксаной Зарецкой и ее заявления об увольнении по собственному желанию и обратиться в Высшую квалификационную комиссию судей Украины относительно проверки в ее действиях дисциплинарного правонарушения и нарушения присяги.
ВСЮ также решил оставить без рассмотрения сообщение Высшей квалификационной комиссии судей Украины о своевременной неподаче заявления об избрании на должность судьи бессрочно судьей Тельмановского районного суда Донецкой области Игорем Ковалевым.
Рассмотрение вопроса о внесении представления в Верховную Раду об увольнении судьи Надежды Лопатюк с должности судьи Святошинского районного суда города Киева в связи с подачей заявления об отставке Высший совет юстиции решил отложить.