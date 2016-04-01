Работу пункта пропуска "Золотое" восстановить пока не удалось – пограничники

Об этом УНИАН сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

«Контрольный пункт въезда-выезда «Золотое», который вчера был открыт на дорожном коридоре «Стаханов – Золотое – Горское – Лисичанск», по решению председателя Луганской областной военно-гражданской администрации временно не работает. Как уже сообщалось, это связано с тем, что представители незаконных вооруженных формирований отказались осуществлять пропуск лиц на направлении открытого КПВВ», - говорится в сообщении.

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В ведомстве отметили, что по инициативе украинских властей для решения этого вопроса привлечены представители ОБСЕ, через которых также организовано информирование граждан, которые скопились у блокпоста боевиков.

«Гражданам было предложено вернуться на подконтрольную украинским властям территорию для гарантирования их безопасности. После возвращения людей на КПВВ «Золотое» их разместили в пункте обогрева ГСЧС, обеспечили горячим чаем и организовали их вывоз с контрольного пункта», - сообщили в ГПСУ.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 31 марта, в Луганской области в районе города Золотое открылся автомобильный контрольный пункт въезда-выезда.

Однако во второй половине дня он был закрыт по распоряжению Луганской областной ВГА совместно с сотрудниками силовых и правоохранительных органов.

"Боевики установили железобетонные блоки и не пропускают людей и автомобили в обоих направлениях. Луганская областная ВГА обратилась к представителям миссии ОБСЕ с просьбой помочь решить вопрос», - сообщил председатель областной госадминистрации Георгий Тука.

Он заявил о временном закрытии КПВВ в Золотом, чтобы не подвергать людей опасности.