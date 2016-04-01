ГПУ закрыла производство против Ефремова за разжигание межнациональной розни

Такое решение приняла следственный судья Печерского суда Кристина Тарасюк 24 марта, передает Украинская правда.

Согласно тексту постановления, защита Ефремова обратилась к следственному судье Печерского районного суда. Киева с ходатайством о возврате залога в связи с закрытием уголовного производства.

Исходя из текста постановления, прокурор Зимогляд "против удовлетворения заявления и возврата залога не возражал".

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"Постановлением прокурора отдела процессуального руководства в уголовных производствах следователей управления специальных расследований Генпрокуратуры Зимогляда В.М. от 16.02.2016 вышеуказанное уголовное производство закрыто за отсутствием в действиях Ефремова состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 161 УК Украины", - сказано в постановлении суда.

В тексте постановления также отмечается, что залог вносила жена подозреваемого.

"Следственный судья постановил вернуть залог в размере 60 900 грн., внесенный ею (женой Ефремова - ред.) согласно постановления следственного судьи Печерского районного суда г. Киева от 25.02.2015 на депозитный счет суда в качестве залога за подозреваемого Ефремова в уголовном производстве № 22014000000000509 от 04.114.2014 по подозрению его в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 161 УК Украины", - сказано в постановлении.

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Как известно, это один из трех эпизодов, которые инкриминируют Ефремову. Подозрения Ефремову в этом производстве не предъявлялось.

Есть еще два производства:

- завладение государственными денежными средствами (по заявлению Центра противодействия коррупции N42014000000000628, давление на должностных лиц ГП "Луганскуголь", что повлекло тяжкие последствия интересам государства). Расследование длится уже 18 месяцев, подозрения Ефремову нет.

- голосование "диктаторских законов" (N42015000000001495, совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 УК Украины, по организации голосования в Раде 16 января за "диктаторские законы"). Именно за этот эпизод Ефремову вынесли сначала подозрение, а потом – обвинительный акт.

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26 марта прокурор ГПУ Владислав Куценко заявил, что в деле против экс-нардепа от Партии регионов Александра Ефремова имеет место "судебный саботаж", а судьи затягивают рассмотрение.