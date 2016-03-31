В Москве беглый экс-глава МВД Захарченко в окружении охраны презентовал книгу о Майдане (фото)

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, презентация прошла в одном из российских государственных информагентств. Безопасность Захарченко обеспечивали не менее шести телохранителей.

Он отказался отвечать на вопрос УНИАН, с чем связано такое большое количество охраны.

Захарченко сообщил, что продолжает работать экспертом в комитете Госдумы РФ по вопросам собственности.

В ходе презентации Захарченко заявил, что стремился в книге разобраться в причинах «государственного переворота» в Украине.

«Одна из главных задач этой книги – ответить на вопрос, кто виновен в гибели правоохранителей и митингующих на улицах Киева, кто организовал и осуществил это кровавое преступление. Я неоднократно говорил, что провожу собственное расследование тех преступлений, по крупицам собирая самую разнообразную информацию из разных источников», - сообщил Захарченко и добавил, что с его выводами можно ознакомиться в книге.

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При этом он заявил, что Майдан произошёл с помощью «технологий», которые «угрожают многим европейским государствам».

По мнению Захарченко, после избрания Виктора Януковича президентом Майдан стал неизбежен.

«Настолько сложны механизмы Майдана, что их предотвратить на момент прихода к власти Януковича, я считаю, уже было невозможно. Мне так кажется, что один из моментов прихода Януковича к власти и рассматривался как последующая дискредитация всего русского на территории Украины и создание некоего государства Антироссия», - сказал Захарченко.

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Он заявил, что на момент прихода к власти Януковича «не существовало возможности» противостоять технологиям Майдана.

«Мы делали все возможное и надеялись оттянуть процессы переворота, рассчитывая, что они начнутся позже, к 2015 году. До тех пор мы должны были успеть усилить правоохранительную систему и выстроить информационную систему, которая позволяла бы доносить правду о событиях в Украине», - сказал Захарченко.

Он заверил, что выполнял команды высших властей Украины.

Также экс-министр подчеркнул, что «из политики» Украины не уходил.