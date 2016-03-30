УКРОП сделал заявление относительно попыток формирования новой коалиции в парламенте

Политическая партия «Украинское объединение патриотов – УКРОП» опровергает информацию некоторых СМИ относительно возможного вхождения в коалицию внефракционных народных депутатов, представляющих данную политическую силу.

Об этом говорится в заявлении партии, переданном УНИАН.

"Да, некоторые политики и СМИ уже распространили информацию относительно возможного вхождения в коалицию внефракционных народных депутатов, которые представляют УКРОП. В связи с этим заявляем: политическая партия УКРОП не получала официальных обращений с предложением присоединиться к формированию коалиции ни от "Народного фронта", ни от "Блока Петра Порошенко – "Солидарность", - говорится в заявлении.

В партии подчеркнули, что если любая из этих политсил официально выступит с инициативой начать переговоры о возможном вхождении в парламентскую коалицию представителей УКРОПа в Верховной Раде, решение по этому прозрачно и открыто будет рассматривать и принимать Политический совет партии.