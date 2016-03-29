Дальнейшее повышение тарифов на комуслуги приведет к массовым неплатежам - депутат

Об этом во время выступления с трибуны Верховной Рады заявил народный депутат группы «Партия «Видродження» Василий Гуляев.

По его словам, в связи с этим «Видродження» требует принять проект Постановления № 4218, которым группа предлагает комплекс мер по снижению тарифов на комуслуги. Среди них – введение моратория на повышение тарифов до 2018 года, аудит издержек производителей коммунальных услуг и реализация госпрограммы энергоэффективности.

«Требование уменьшения тарифов – это не просто красивый жест. Стоит понимать, что население находится в тяжелом финансовом положении, а дальнейшее повышение тарифов просто загонит людей в долговую яму. На сегодняшний день для многих субсидии стали единственным выходом из сложившейся ситуации. Однако это не может длиться вечно. Ведь только в 2016 году на выплату субсидий будет потрачено около 35 миллиардов гривен. Если продолжить повышение тарифов, то расходы из Бюджета на субсидии тоже вырастут», – заявил народный депутат.

Василий Гуляев добавил, что кроме политики субсидий нужно переходить на программы энергоэффективности, реализацию которых целесообразно возложить на органы местной власти.

«В селах и во многих городах часто работает оборудование с советских времен. Тогда об экономии еще не думали. То, может, начать с этого? И поверьте, что результат не заставит себя ждать. Есть примеры, когда на отдельных объектах, таких как детские сады и школы, проводилась полная замена оборудования – лампочек, электроприборов – расходы уменьшались практически на половину», – отметил политик.

Как сообщалось, проект постановления №4218 зарегистрирован в Верховной Раде 14 марта. Соавторами документа стали 16 народных депутатов группы «Партия «Видродження».