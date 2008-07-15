Украина опять предложит Генассамблее ООН резолюцию о Голодоморе

Украина планирует внести проект резолюции о Голодоморе на рассмотрение следующей, 63-й, сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Василий КИРИЛИЧ. Он, в частности, объяснил журналистам причины невнесения этого вопроса в повестку дня текущей 62-й сессии ГА ООН.

В.КИРИЛИЧ проинформировал, что 11 июля 2008 года Генассамблея ООН одобрила рекомендации Генерального комитета своей 62-й сессии по вопросу обращения Украины о внесении в повестку дня отдельного вопроса «О 75-й годовщине Большого Голода (Голодомора) 1932-1933 гг. в Украине».

Однако, как отметили в МИД Украины, учитывая ограниченность оставшегося до завершения текущей сессии времени, в повестке дня которой уже находится свыше 170 пунктов, а также учитывая желание ряда делегатов - членов ГК детальнее ознакомиться с проблематикой Голодомора, рекомендовал не включать этот вопрос на рассмотрение 62-й сессии.

«Поскольку с процедурной точки зрения не существует препятствий для внесения проекта резолюции о Голодоморе на рассмотрение следующей, 63-й, сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Украина намерена воспользоваться такой возможностью», - заметил В.КИРИЛИЧ.

Как сообщал УНИАН, 11 июля 2008 года Генеральная ассамблея ООН на пленарном заседании отказалась вынести в повестку дня своей нынешней сессии вопрос о Голодоморе в Украине, отклонив таким образом просьбу украинского МИД признать события 1930-х годов геноцидом украинского народа.