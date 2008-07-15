Во время футбольного матча с поляками Луценко поставят в ворота

На переговорах премьера Юлии Тимошенко с премьером Польши Дональдом Туском, кроме подготовки к "Евро-2012", обсуждались вопросы европейской и евроатлантической интеграции, приграничного сотрудничества и взаимных инвестиций.

Об этом пишет Комерсант-Украина со ссылкой на источники в секретариате Кабмина, причастные к подготовке визита.

В частности, по словам собеседника, ожидалось решение проблем в работе польских инвесторов в Украине.

Беседа глав правительств в формате тет-а-тет продлилась полтора часа вместо запланированного часа, после чего они еще час общались при участии министров.

Перед отлетом в Киев Тимошенко также провела встречу с президентом Польши Лехом Качиньским.

Как известно, по итогам переговоров Тимошенко заявила, что о 14 сентября, за день до проведения второго заседания украинско-польской межправительственной комиссии, в Киеве состоится товарищеский матч членов правительств.

"Я, например, буду защитником, а вратарем – Луценко (министр внутренних дел)", – сказал журналистам министр экономики Богдан Данилишин.

Тимошенко уточнила, что матч будет проводиться по особым правилам и представители соревнующихся Кабминов будут играть на поле "единой командой".

Украинская правда