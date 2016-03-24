Фирташ обратился в Конституционный суд Австрии: решение по экстрадиции откладывается на неопределенный срок

В четверг, 24 марта, суд апелляционной инстанции получил жалобу от прокуратуры на решение суда первой инстанции относительно отказа в экстрадиции Дмитрия Фирташа в США.

Об этом Deutsche Welle сообщили в Высшем земельном суде Вены.

Впрочем, рассмотрение апелляции затягивается из-за того, что Высший земельный суд должен дождаться рассмотрения представления Фирташа в Конституционный суд Австрии. Бизнесмен считает неконституционным соглашение об экстрадиции между Австрией и США.

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Таким образом, окончательное решение об экстрадиции Дмитрия Фирташа откладывается на неопределенный срок. В США Фирташа обвиняют в том, что он с помощью взяток на общую сумму в 18,5 миллионов долларов хотел получить разрешения на добычу титана в Индии. Ему грозит до 50 лет тюрьмы и конфискация всех активов.

Суд первой инстанции весной прошлого года запретил экстрадицию Фирташа, указав на невозможность исключить политические мотивы запроса о выдаче украинца со стороны США. В сентябре прокуратура Вены подала апелляцию на это решение.