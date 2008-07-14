Томенко хочет дать нардепам упражнение на лето

Заместитель лидера фракции БЮТ Николай ТОМЕНКО предлагает создать рабочую группу из представителей коалиции и фракций меньшинства для согласования единого варианта изменений к государственному бюджету на текущий год.

Об этом он заявил сегодня в комментарии корреспонденту УНИАН.

По словам Н.ТОМЕНКО, ВР в сентябре должна принять изменения к госбюджету, но данный документ должен быть «не бюджетом коалиции, а бюджетом всего парламента».

Он отметил, что голосование по изменениям к госбюджету на минувшей неделе подтвердило необходимость искать компромисс.

Заместитель лидера фракции БЮТ не исключил, что данный документ может не быть принят и в сентябре, если не решатся две угрозы. Первая, отметил он, это шантаж со стороны представителей “Единого Центра”, которые найдут любые аргументы, чтобы не голосовать. И вторая – это позиция Президента, который ветирует документ, если ВР не учтет его предложения.

Н.ТОМЕНКО напомнил, что уже сегодня есть дополнительных более 30 млрд. грн., которые должны быть направлены в местные бюджеты и на реализацию программы Евро-2012.

Депутат считает, что можно было бы уже сейчас использовать эти средства путем подписания соглашений между правительством и местными органами относительно предоставления последним займов для ремонта дорог и капитального строительства для реализации Евро-2012.

При этом Н.ТОМЕНКО считает, что легализовать такое использование средств можно будет в сентябре, приняв согласованные изменения к госбюджету.

Как сообщал УНИАН, 11 июля Верховная Рада отказалась принять в первом чтении как проект изменений к государственному бюджету-2008, предложенный Кабинетом министров, так и президентский законопроект, и направила оба документа на рассмотрение Бюджетного комитета для подготовки к повторному первому чтению.