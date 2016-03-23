Порошенко призвал генсека ООН усилить давление на Россию, чтобы освободить Савченко

Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонной беседы призвал генерального секретаря Организации Объединенных Наций Пан Ги Муна усилить давление на Россию, чтобы освободить украинскую летчицу, народного депутата Украины Надежду Савченко.

Об этом пресс-секретарь президента Святослав Цеголко сообщил в своем Twitter.

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«Президент провел телефонную беседу с генсеком ООН и призвал его усилить давление на РФ, чтобы освободить Надежду Савченко», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, суд в России 22 марта приговорил Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство российских журналистов, которые незаконно находились на востоке Украины для информационного сопровождения российских боевиков.

Также суд присудил Савченко штраф в 30 тыс. рублей за «незаконное пересечение границы».

Савченко и ее защита обвинения отрицают и подтверждают, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили боевики, и затем принудительно переправили в Россию.

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Савченко незаконно удерживают в РФ с середины лета 2014 года.

После объявления «приговора» Савченко заявила, что с 6 апреля возобновит сухую голодовку, требуя своего возвращения в Украину.