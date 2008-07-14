Ющенко наградил орденом митрополита Ривненского и Острожского

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО наградил орденом князя Ярослава Мудрого V степени митрополита Ривненского и Острожского, управляющего Ривненской епархией Украинской православной церкви Киевского патриархата Евсевия (Виталия ПОЛИТЫЛО).

Текст соответствующего указа № 634/2008 от 10 июля 2008 года размещен на официальном сайте главы государства.

Митрополит Ривненский и Острожский Евсевий награжден за многолетнюю плодотворную религиозную деятельность и по случаю 80-летия со дня рождения.