Ющенко наградил орденом митрополита Ривненского и Острожского
09:48, 14 июля 2008Политика
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Указ - на сайте Президента
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО наградил орденом князя Ярослава Мудрого V степени митрополита Ривненского и Острожского, управляющего Ривненской епархией Украинской православной церкви Киевского патриархата Евсевия (Виталия ПОЛИТЫЛО).
Текст соответствующего указа № 634/2008 от 10 июля 2008 года размещен на официальном сайте главы государства.
Митрополит Ривненский и Острожский Евсевий награжден за многолетнюю плодотворную религиозную деятельность и по случаю 80-летия со дня рождения.
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