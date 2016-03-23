Путин рассмотрит предложения по обмену Савченко - Лавров

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с коллегой из ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, сообщает ТАСС.

"Как уже подчеркивали российские представители, мы слышим о предложениях относительно обмена. Вопросы будут рассматриваться в полном соответствии с российским законодательством. На этот счет прописана соответствующая процедура, решение принимает глава государства", - подчеркнул российский министр.

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Как сообщал УНИАН, ранее в Кремле заявили, что ничего не знают об обещаниях Путина освободить Савченко после вынесения приговора.

Напомним, суд в России приговорил Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство российских журналистов, которые незаконно находились на востоке Украины для информационного сопровождения российских боевиков.

Также суд присудил Савченко штраф в 30 тыс. рублей за "незаконное пересечение границы".

Савченко и ее защита обвинения отвергают и утверждают, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили боевики, которые затем принудительно переправили ее в Россию.

Савченко незаконно удерживают в РФ с середины лета 2014 года.