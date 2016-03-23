В "Правом секторе" считают, что изменить ситуацию можно только революционными методами

Тарасенко в интервью "Лига.Новости" рассказал о "Правом секторе" после ухода Яроша.

Он утверждает, что на данный момент уже полностью определились и боевые части, и гражданские, и политические.

По словам лидера, у "Правого сектора" есть два крыла: политическое представительство и военное - ДУК ПС. "Что касается боевых частей, то это первая отдельная штурмовая рота, отдельная тактическая группа имени капитана Воловика, вторая тактическая группа, контрразведка. Они сейчас в процессе объединения в батальонно-тактическую группу. Это все будет под одним командованием, под одним штабом, как и положено", - рассказал Тарасенко.

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При этом он напомнил, что пятый и восьмой батальоны перешли к Ярошу, поэтому в зоне АТО остались штурмовая рота, две отдельные тактические группы, контрразведка.

Кроме того, лидер ПС в который раз отметил, что уход Яроша связан с тем, что многие внутри политсилы настаивали на том, что сменить систему можно только революционными методами. "Ярош теперь говорит, что надо использовать политические методы, выстраивать широкую структуру по типу Руха, и заниматься перестройкой страны. Вот такое серьезное расхождение", - объяснил Тарасенко.

Также он считает, что революция может произойти как угодно. "Это не обязательно военные действия в столице и забрасывание гранатами. В первую очередь, речь идет о революционной пропаганде, революционной риторике. И когда мы говорим, что только революционными методами можно что-то изменить, то других не воспринимаем", - подытожил лидер ПС.