Яценюк приготовил депутатам сюрприз

Электронная система голосования «Рада» с начала новой сессии будет иметь специальный режим функционирования, который будет предусматривать личное присутствие народного депутата на пленарном заседании. Об этом заявил председатель Верховной Рады Арсений Яценюк во время рабочей поездки в Автономную Республику Крым.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады, по словам спикера, распоряжение об обновлении электронной системы голосования «Рада» вступило в силу.

«Я обещал, и я реализовал прямую конституционную норму – личное голосование народного депутата. Кто не хочет работать в парламенте – есть возможность написать заявление», - отметил А.ЯЦЕНЮК.

Он выразил мнение, если не будут изменены подходы народных избранников к процедуре голосования, это негативно повлияет на рейтинги политических сил, которые представлены в парламенте. «Я буду публиковать списки тех людей, которые ходят на работу, и тех, которые не ходят. Страна должна знать своих героев», - пообещал руководитель парламента.