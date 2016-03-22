СМИ рассказали о компромиссной кандидатуре на кресло Яценюка после серии кулуарных переговоров

Тогда против него работало несколько факторов – политическая, а не технократическая фигура, приближенный к президенту, по этой причине сложнее собрать голоса, передает "Украинская правда".

Уже завтра, 22 марта, лидер фракции "Блок Петра Порошенко" Юрий Луценко внесет на рассмотрение руководителей депутатских фракций бывшей коалиции кандидатуру нового премьер-министра.

Вероятнее всего, это будет нынешний спикер парламента Владимир Гройсман.

На эту компромиссную кандидатуру вышли после почти пяти недель кулуарных переговоров между командами президента и премьера в формате так называемой "стратегической семерки".

Несмотря на заявления о том, что Порошенко больше склоняется к технократической Яресько, ее кандидатуру одинаково не воспринимали ни в команде президента, ни в команде Яценюка. Кроме того, последний надеялся, что она откажется возглавить Кабмин.

"Яресько сразу заявила, что не хочет видеть в правительстве условных Иванова, Петрова, Сидорова, сама формирует его состав, а 226 голосов – вообще не ее забота. Ну и куда это годится?" – рассказал УП собеседник в окружении Порошенко.

В издании утверждают, что Яресько действительно устроила предварительный кастинг в свой будущий Кабмин и в достаточно ультимативной форме заявила, с кем она работать не хотела бы. Так, например, в черный список попал нынешний министр энергетики Владимир Демчишин, назначенный на должность по президентской квоте.

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Отсюда следует, что Яресько менее компромиссная, контролируемая и понятная фигура для Порошенко. Переговоры о Яресько сошли "на нет" и после того, как "Самопомич" отказалась возвращаться в коалицию под любого премьера и состав правительства. При этом заявив, что может поддержать кандидатуру Яресько, находясь в оппозиции.

Тогда в команде президента поспешили обвинить фракцию Садового в срыве технократической кандидатуры.

При желании в БПП могли бы отстаивать Яресько. "Ну хорошо. Мы продаем электорату идею технократического правительства. Но зачем мы это продаем друг другу. У нас за законопроекты голосуют фактически партии, прошедшие в парламент. И коалиционное соглашение писали партии. Не технократы!" – утверждает собеседник УП в окружении Порошенко, добавляя, что рано или поздно у парламента возник бы конфликт с технократическим правительством.

Поэтому для Порошенко, и для Яценюка куда более понятна кандидатура Гройсмана.

"Он даже попробовал предложить свой состав правительства. Хочет перетащить каких-то своих винницких, выступает против Ковальчука в качестве первого вице-премьера. Но будущий состав правительства ему уже рисуют", – говорит собеседник издания в окружении Порошенко.

"Гройсман не тот человек, который будет вычищать Кабмин от партийных назначенцев, бороться с олигархами. Он, скорее, быстро споется с ними, равно как и с командой НФ в Кабмине", – рассказал другой собеседник из президентской команды.

Вчера УНИАН сообщал, что лидер фракции "Блока Петра Порошенко" Юрий Луценко инициирует в среду, 23 марта, совещание фракций парламентской коалиции для внесения предложения о будущем премьере и составе правительства.