Украинской диаспоре надо дать право избирать депутатов ВР

Украинцам, которые проживают в диаспоре, следует предоставить право избирать своих представителей в Верховную Раду, считает экс-посол Украины в Словакии и Польше, председатель Украинского всемирного координационного совета Дмитрий ПАВЛИЧКО.

«Предлагаю обратиться к Президенту Украины выступить еще с одной законодательной инициативой - о правах диаспоры выбирать в ВР Украины своих депутатов», - заявил Д.ПАВЛЫЧКО в комментарии для еженедельника «Зеркало недели» во время проведения Конгресса украинства во Львове.

Он также призывает руководство государства предоставить реальные преференции владельцам так называемых «паспортов заграничных украинцев», которые были выданы представителям украинской диаспоры независимо от их гражданства.

В частности, Д.ПАВЛЫЧКО предлагает предоставить владельцам «паспортов заграничных украинцев» права на «бесплатное получение образования в высших учебных заведениях Украины, льготы в визовом и медицинском обслуживании в консульских и лечебных учреждениях».