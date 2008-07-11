"Молодой Рух" шагает в НАТО через Говерлу

Сегодня у подножия Говерлы открылся лагерь Молодого Народного руха Украины под лозунгом «Украина шагает в НАТО».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Ивано-Франковске сообщил председатель Всеукраинской молодежной организации Народного руха Украины Иван КРУЛЬКО.

По его словам, в лагеревании примут участие почти 500 молодых руховцев «впервые из всех областей Украины».

«Наш лагерь в этом году имеет четкую направленность и называется «Украина шагает в НАТО», - отметил руководитель молодого Руха .

В лагере будет проведена информационная кампания, направленная на «повышение осведомленности о НАТО, о Европейском Союзе, о евроатлантической интеграции». «Мы таким образом вносим свой вклад в общее дело, которое должно стать делом всех украинских патриотов, а не только государства, а это называется евроатлантическая интеграция и приближение вступления Украины в организации североатлантического договора», - отметил. И.КРУЛЬКО.

Во время лагеревания состоится традиционный футбольный турнир на кубок молодого Народного руха Украины и турнир повстанческой песни, который проходит возле лагерного костра.

По словам И.КРУЛЬКО, главной задачей лагеревания является «создать базу агитаторов, которые приедут домой и будут агитировать за НАТО».

Он также сообщил, что завтра лекции о евроатлантической интеграции молодым людям прочтет председатель Народного руха Украины Борис ТАРАСЮК.

Молодые руховцы также проведут презентацию областных молодежных организаций Руха и экологическую акцию, во время которой уберут территорию по маршруту восхождения на самую высокую вершину Украинских Карпат Говерлу (2061м).

В воскресенье участники лагеря осуществят свое восхождение на Говерлу. На территории лагеря будет действовать "сухой" закон, запрещающий употребление алкоголя и курение. Завершится "Говерла-2008" традиционной уборкой территории палаточного городка.