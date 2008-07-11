Кто из нардепов НУ-НС голосовал за отставку Тимошенко (фамилии)

Из фракции блока “Наша Украина – Народная самооборона” за отставку правительства проголосовали представитель партии “Единый Центр” Виктор ТОПОЛОВ и некоалициант Юрий БУТ.

Об этом свидетельствуют данные поименного голосования по проекту постановления “Об ответственности Кабинета министров Украины”, размещенные на официальном сайте Верховной Рады.

Всего во фракции НУ-НС за недоверие правительства проголосовали 2 депутата, против – 29, воздержались – 0, не голосовали – 22, отсутствуют – 19 депутатов.

Во фракции Партии регионов “за” проголосовали – 172 депутата, “против” - 2 (Анатолий КИНАХ, Виталий ХОМУТЫННИК, воздержался 1 (Александр ПЕКЛУШЕНКО). Не голосовали – 0, Отсутствуют – 0.

Не дали ни одного голоса по этому вопросу фракции БЮТ, КПУ и Блока Литвина.