Тимошенко уверена, что выиграет у Vanco в Стокгольмском суде

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО уверена, что Украина выиграет процесс в Стокгольмском международном арбитражном суде по иску компании Vanco.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Мы уверены в своей юридической позиции. Мы никаким захожим коррупционерам не дадим забрать у Украины Черное море вместе с шельфом. Мы уверены в том, что мы выиграем любой суд», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр считает, что шельф Черного моря были переданы компании Vanco в долгосрочную аренду на коррупционной основе.

«Все, что было сделано, когда отдали шельф Черного моря, где может быть добыт на много лет вперед необходимый Украине объем газа, все это было выдано на коррупционной основе. Сегодня защищают права незаконной выдачи шельфа Черного моря те представители власти, которые работали в предыдущем правительстве, защищают также коррупционеры, которые за это получили взятки. И я убеждена, что в любом суде мы защитим интересы государства и не дадим просто так у народа Украины забирать шельф Черного моря, где находятся наибольшие запасы природного газа для Украины», - подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, в 2006 году Vanсo International Ltd. выиграла первый открытый конкурс и заключила в октябре 2007 г. с Кабинетом министров Украины соглашение о распределении продукции (СРП), которая будет добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря.

Vanco International передала все права и обязанности относительно СРП компании Vanco Prykerchenska.

25 апреля этого года Минприроды аннулировало лицензию компании Vanco Prуckerchenska Ltd. на пользование недрами.

После этого Vanco начала международную арбитражную процедуру против правительства Украины и заявила, что считает незаконным аннулирование лицензии.

21 мая Кабинет министров принял решение об одностороннем выходе из соглашения с компанией Vanco о распределении продукции.

18 июня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом остановил действие распоряжения правительства от 21 мая 2008 года №740-р «О прекращении Соглашения между Кабинетом министров Украины и компанией «Венко Интернешнл лимитед» о распределении углеводородов, которые будут добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря».