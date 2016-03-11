МИД выразил протест против перевода Кольченко в штрафной изолятор в РФ

Как констатируют в департаменте консульской службы МИД Украины в Facebook, российские компетентные органы продолжают практику нарушения прав граждан Украины, которые незаконно находятся на территории Российской Федерации.

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"Так, вчера стало известно, что гражданина Украины А.Кольченко, незаконно осужденного российскими властями на 10 лет колонии строгого режима по делу т.н. «крымских террористов» и этапированного недавно в одно из пенитенциарных учреждений г. Копейск Челябинской области, под надуманными предлогами без каких-либо объяснений перевели в штрафной изолятор, что является грубым нарушением его прав", - отмечается в сообщении.

"С целью восстановления нарушенных прав украинца МИД обратилось к российской стороне с нотой, в которой требует обеспечить соблюдение прав А.Кольченко, перевод его в камеру с нормальными условиями содержания, принятие всех необходимых мер для недопущения подобных инцидентов в будущем, немедленного освобождения и возвращения украинца на Родину", - заявили в МИД.

В украинском внешнеполитическом ведомстве пообещали продолжать и впредь принимать исчерпывающие меры по защите прав соотечественников, которые незаконно содержатся и осуждены на территории РФ.

Как сообщал УНИАН, Министерство юстиции Украины обратилось с запросом к России о возвращении на территорию Украины Олега Сенцова, Юрия Солошенко, Александра Кольченко и Геннадия Афанасьева, незаконно осужденных в РФ.

Премьер-министр Арсений Яценюк призвал МИД «подключиться к этому делу, чтобы западные партнеры поддержали запрос украинской стороны».

Также, по данным Минюста, в России находятся, по меньшей мере, 29 политических заключенных - граждан Украины.

Справка УНИАН. Сенцов, Кольченко и Афанасьев осуждены в РФ по сфабрикованному обвинению в подготовке терактов в Крыму и поджогах офисов партий. Российский суд 25 августа 2015 года огласил приговор Сенцову и Кольченко, приговорив их к 20 и 10 годам заключения, соответственно. Афанасьев приговорен к 7 годам заключения.

73-летнего гражданина Украины, бывшего генерального директора Государственного предприятия «Производственное объединение «Знамя» (г. Полтава) Солошенко в России приговорили к 6 годам заключения за якобы попытку приобрести изделия для восстановления средств ПВО Украины.