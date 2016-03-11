Луценко: Когда премьер теряет доверие, он должен подавать в отставку

Об этом заявил в четверг вечером лидер фракции БПП "Солидарность" Юрий Луценко, сообщает Украинская правда.

"Я поддерживаю президента Украины в его обращении. Когда премьер теряет доверие, он должен подавать в отставку", - отметил нардеп.

"Сейчас должен прийти человек, который может взять на себя смелость прекратить сотрудничество с олигархами и партийным бизнесом, причем любой партии", - отметил Луценко.

"Арсений Петрович в последние недели демонстрирует свою связанность с олигархами, назначая в наблюдательные советы ключевых экономических государственных предприятий их людей", - сказал он.

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Вместе с тем Луценко отметил, что на совещании председателей фракций и групп с председателем парламента предложил провести встречу премьера с коалицией в понедельник.

"Я настолько часто слышу упреки с его стороны, что проблема в коалиции, что хотел бы услышать от него это лично", - добавил Луценко.

В то же время лидер БПП отказался называть фамилии потенциального премьера.

На вопрос, ожидает ли он отставки Яценюка на следующей неделе, Луценко ответил: "Я уже седьмую неделю ее добиваюсь".

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Как сообщал УНИАН, вопрос отставки правительства обсуждается с начала года в связи с заявлениями об отставке сразу нескольких министров. В частности, заявления сделали министр агрополитики и продовольствия Алексей Павленко, министр инфраструктуры Андрей Пивоварский, министр здравоохранения Александр Квиташвили, а также глава Минэкономразвития и торговли Украины Айварас Абромавичус. Отставка Абромавичуса вызвала острейшую реакцию в деловых кругах и дипломатическом сообществе, поскольку он прямо обвинил представителей фракции «Блока Петра Порошенко» в парламенте в давлении на Минэкономразвития. Вслед за отставкой Абромавичуса заявления об отставке написали его заместители, включая торгового представителя Украины Наталью Микольскую. Обеспокоенность отставкой выразили послы 9 стран, включая страны «Большой семерки», представители МВФ и Госдепартамента США.

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Вместе с тем, 4 февраля в ходе внеочередного заседания правительства Павленко, Пивоварский и Квиташвили отозвали свои заявления. Абромавичус сказал, что решение о выходе из правительства не меняет.

16 февраля в Верховной Раде премьер-министр Украины представил отчет о деятельности правительства за 2015 год. Работа Кабмина была признана парламентариями неудовлетворительной. Вместе с тем, постановление об отставке правительства не набрала нужного количества голосов народных депутатов.