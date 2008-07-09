Россия отправит своих казаков в Крым - охранять памятник Екатерине ІІ

Верховный атаман Союза Казацких войск России и Заграницы, депутат российской Госдумы Виктор Водолацкий приказал сформировать и отправить в Севастополь казацкие команды для охраны памятника императрице Екатерине II, установленного по решению горсовета, которое севастопольский Хозяйственный суд признал незаконным. Депутат Верховной Рады Крыма, председатель крымской ячейки Народного Руха Украины Леонид Пилунский считает инициативу российских казаков вмешательством во внутренние дела Украины..

Памятник Екатерине II был установлен по инициативе местных депутатов тайно 13 июня накануне 225-й годовщины со дня основания Севастополя. Городская госадминистрация, которая раньше предупреждала о незаконности таких действий, была вынуждена обратиться с иском в суд, который 4 июля принял соответствующее решение. Обеспокоенные возможностью снесения памятника, пророссийские организации Севастополя организовали возле него круглосуточное дежурство. Именно им на помощь по приказу российского Верховного атамана Водолацкого должны прибыть „миротворческие казацкие команды”. В интервью «Немецкой волне» крымский депутат Леонид Пилунский указал, что такие действия происходят в рамках идеологического наступления России на Украину. „Это попытка поддержать пророссийские организации Севастополя и Крыма для того, чтобы взбудоражить междунациональную ситуацию на полуострове”, - отметил он. По мнению депутата, прибытие в автономию российских казацких формирований угрожает территориальной безопасности страны. Поэтому, считает Пилунский, в ситуацию должны вмешаться СБУ и милиция.