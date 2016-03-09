Украина и Турция планируют объединить усилия в рамках международных форматов для деоккупации Крыма – Порошенко
Украина и Турция выступают за деоккупацию Крыма и планируют объединить усилия для этого в рамках международных организаций и на основе новых международных форматов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко во время совместной пресс-конференции с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом сегодня в Анкаре.
«Мы с господином президентом высказались за совместные шаги, направленные на деоккупацию Крыма. Для этого планируем объединить усилия в рамках международных организаций и на основе новых международных форматов, включая формат «Женева плюс» с участием гарантов (территориальной целостности Украины - УНИАН) по Будапештскому меморандуму, Турции и Украины», - заявил он.
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Как сообщал УНИАН, президент Петр Порошенко отметил, что особое внимание на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом было уделено вызовам и угрозам национальной безопасности двух стран. Также президенты обсудили угрозы международной безопасности в целом, которые происходят, среди прочего, из-за агрессивной политики России.