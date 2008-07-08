Пираты планируют вывезти украинцев на берег - срок ультиматума завершился

Вчера, 7 июля, завершился срок ультиматума сомалийских пиратов относительно выкупа моряков-заложников из судна «Леманн Тимбер», среди которых четверо украинцев.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Нины КАРПАЧЕВОЙ.

7 июля во время телефонного разговора с Омбудсманом капитан корабля «Леманн Тимбер» Валентин БАРТАШОВ сообщил, что сомалийские пираты уже не верят в возможность получения выкупа от судовладельца в указанный срок и планируют вывезти экипаж судна на берег.

Состояние здоровья моряков остается тяжелым.

Телефонная связь пиратами жестко контролируется – они требуют вести все переговоры исключительно на английском языке, понятным для отдельных «солдат Сомали», как они сами себя называют.

Как сообщал УНИАН, сомалийские пираты с 28 мая удерживают в Аденском заливе немецкое судно „Леманн Тимбер”, в состав экипажа которого входят четверо граждан Украины.

2 июля пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Василий КИРИЛИЧ, ссылаясь на источники информации из антикризисного штаба по освобождению заложников, который находится в Гамбурге и проводит переговоры с пиратами, сообщил, что владелец судна „Леманн Тимбер” и сомалийские пираты достигли договоренности относительно суммы выкупа за заложников-членов экипажа, среди которых четверо украинцев.