Азаров: на этой неделе бюджет рассмотреть невозможно

Народный депутат Украины Николай АЗАРОВ (фракция Партии регионов) заявляет о невозможности рассмотрения на этой неделе в Верховной Раде изменений в госбюджет на 2008 год из-за несогласованности макроэкономических показателей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании Согласительного совета лидеров фракций и глав комитетов ВР.

Н.АЗАРОВ отметил, что на данное время законопроект о внесении изменений в госбюджет-2008 не рассмотрен в комитетах парламента. По его словам, кроме того, на сегодня нет согласованной политики между Национальным банком Украины и правительством по макроэкономических показателям на текущий год.

Как подчеркнул Н.АЗАРОВ, в первую очередь должен быть определен минимальный прожиточный уровень и другие показатели, на которых базируется бюджет.