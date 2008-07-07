Яценюк предложит вычеркнуть из бюджета деньги на депутатские льготы

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК во время внесения изменений в государственный бюджет предложит отменить финансирование, которое направляется на оплату льгот народным депутатам Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на Согласительном совете лидеров фракций и глав комитетов парламента.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, «я сам лично буду предлагать снять соответствующее финансирование в процессе принятия закона о госбюджете».

На реплики участников Согласительного совета о необходимости сократить финансирование льгот Президенту Украины и чиновникам, А.ЯЦЕНЮК ответил: «Это вы предложите».