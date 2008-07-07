Яценюк предложит вычеркнуть из бюджета деньги на депутатские льготы
15:01, 07 июля 2008Политика
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Сократить расходы Президента - это к другим
Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК во время внесения изменений в государственный бюджет предложит отменить финансирование, которое направляется на оплату льгот народным депутатам Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на Согласительном совете лидеров фракций и глав комитетов парламента.
По словам А.ЯЦЕНЮКА, «я сам лично буду предлагать снять соответствующее финансирование в процессе принятия закона о госбюджете».
На реплики участников Согласительного совета о необходимости сократить финансирование льгот Президенту Украины и чиновникам, А.ЯЦЕНЮК ответил: «Это вы предложите».
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