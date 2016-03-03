Няня, отрубившая голову ребенку в Москве: "Я отомстила Путину" (видео)

На видеозаписи, которая была записана во время допроса, Бобокулова заявила, что так она отомстила российскому президенту Владимиру Путину, который "бомбит самолетами" мусульман.

Напомним, Бобокулова была задержана 29 февраля возле метро «Октябрьское Поле». Одетая в хиджаб женщина с отрезанной детской головой в руках угрожала взорвать себя. Саперы, которые обследовали место происшествия, взрывчатки не обнаружили.

Читайте такжеСМИ узнали о результатах психиатрического осмотра подозреваемой в убийстве ребенка в Москве

Гражданка Узбекистана 1977 года рождения работала няней в семье, проживающей в доме на улице Народного Ополчения. По данным следствия, дождавшись, когда родители со старшим ребенком уйдут из дома, Бобокулова убила подопечную и подожгла квартиру.

Вчера подозреваемая в убийстве и обезглавливании четырехлетней девочки в разговоре с журналистами признала свою вину, а на вопрос, зачем она это сделала, ответила "Аллах приказал".