Подозреваемая в убийстве ребенка в Москве объяснила свой поступок "приказом Аллаха" (фото)

Об этом передает корреспондент РБК из Пресненского суда Москвы. Бобокулову доставили в суд сегодня утром, в ходе заседания суд рассмотрит ходатайство следствия, которое просит избрать ей меру пресечения в виде ареста. Она также сказала журналистам, что не возражает против своего ареста. "Согласна с мерой пресечения", - сказала женщина.

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Обосновывая необходимость ареста, следователь заявил, что она может надавить на свидетелей и связаться со своими подстрекателями. При этом следствие не уточнило, кто эти люди.

Как сообщал УНИАН, 29 февраля гражданка Узбекистана Гюльчехра Бобокулова была задержана у станции метро «Октябрьское Поле» в Москве, в руках у нее была голова ребенка. Позднее выяснилось, что женщина работала няней маленькой девочки в московской семье. Дождавшись, пока родители уйдут, она, по версии следствия, обезглавила ребенка и подожгла квартиру.