Украине необходимо подумать о заключении новых соглашений по безопасности - Березюк

Об этом в эфире 112 Украина заявил лидер фракции "Самопомич" Олег Березюк.

Он утверждает, что необходимо занимать активную позицию по решению конфликта.

"Европарламент, руководители фракций, все кроме пророссийских социалистов в Европарламенте, выражают абсолютную поддержку как в санкциях, так даже и представители консервативных течений в парламенте говорят о том, чтобы Украина требовала военной поддержки, оружия. И действительно, мы об этом говорили. Что настало время не только заниматься Минском в Европе, но подумать, что будет после Минске. И на самом деле надо думать о новом или новых соглашениях коллективной безопасности Украины в ЕС. Мы им напомнили об этом, все соглашаются, кивают головами, Будапешт, ООН не сработали. Территория захвачена, война продолжается. И пора менять позицию страуса, который держит голову в песке, в активную позицию в решении этого конфликта в центре Европы", - заявил Березюк.

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Как сообщал УНИАН, посол США в Российской Федерации Джон Теффт доволен выполнением Украиной Минских соглашений. По его словам, Украина выполнила превосходную работу по выполнению своих обязательств по Минским соглашениями, в том числе давая предварительное одобрение сложных конституционных поправок, касающихся децентрализации политической власти.