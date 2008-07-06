Затулин намекает, что терпение России может лопнуть

Сокоординатор депутатской группы по межпарламентским связям Российской Федерации и Украины Константин ЗАТУЛИН раздосадован тем, что украинские парламентарии перенесли на 8 июля подписание двух совместных обращений парламентариев РФ и Украины. Об этом он заявил в воскресенье на пресс-конференции в Генконсульстве РФ в Одессе.

Как передает корреспондент УНИАН, К.ЗАТУЛИН сообщил, что вчера на базе Одесской юридической академии парламентарии двух стран подготовили 2 проекта документов.

«Это внесенное РФ предложение об окончательной и безоговорочной отмене всяких «черных списков» невъездных лиц в Россию и Украину. Не секрет, что в последнее время возобновилась практика объявления персонами нон-грата политических и общественных деятелей. Не хочу на это слишком упирать, но инициатива принадлежала украинской стороне, а российская сторона ответила», - сказал К.ЗАТУЛИН.

Второй проект, по словам К.ЗАТУЛИНА, внесенный украинской стороной, – это Обращение в связи с истечением срока в ближайшее время (1 октября 2008 года) Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной от 31 мая 1997. «Вот эти два документа были 5 июля предметом очень острого обсуждения. Хочу отметить, что в составе украинской делегации - а это всем понятно, существуют и присутствуют разные политические силы – группу по связям с Россией возглавляют Сергей КИВАЛОВ (Партия регионов) и Наталья КОРОЛЕВСКАЯ (БЮТ). В течение всего дня была попытка части украинской делегации уйти от обсуждения содержательных вопросов и свести все к обсуждению технических, регламентных вопросов: сколько у нас будет подгрупп, как мы будем встречаться и т.д. Мы же и большинство представителей украинской делегации настаивали на том, чтобы обсуждались вопросы содержательные, ибо они на самом деле серьезно интересуют наших избирателей – народы РФ и Украины», - подчеркнул К.ЗАТУЛИН.

Он констатировал, что вчера членами делегаций были в основном согласованы эти проекты документов с участием двух координаторов с российской стороны и двух сопредседателей группы с украинской стороны. Однако, по его словам, «сегодня в Одессе не оказалось ни сопредседателя со стороны Госдумы Сергея МАРКОВА, ни сопредседателя с украинской стороны Н.КОРОЛЕВСКОЙ».

К.ЗАТУЛИН обнародовал решение, принятое российской делегацией о том, что депутаты Госдумы оба документа должны подписать – «не только от имени делегации, но и каждый лично».

Он акцентировал: «Мы в России готовы терпеть, соглашаться с внутренними обстоятельствами на Украине, входить в положение, как говорят в таком случае, но мы не можем бесконечно держать в напряжении своих избирателей, руководство России и вообще народ Российской Федерации».

К.ЗАТУЛИН подчеркнул, что они обращаются к президентам и правительствам РФ и Украины с просьбой не медлить с переговорами о Договоре. «Российская Федерация заинтересована в продлении Договора. Но РФ не сможет этого сделать, если Украина продолжит свой курс в НАТО», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 5-6 июля в Одессе состоялось первое заседание депутатских групп по межпарламентским связям Верховной Рады Украины и Госдумы РФ. Оно проведено по поручению председателя ВР Арсения ЯЦЕНЮКА.

Во время заседания было принято решение о формировании общих подгрупп для активизации межпарламентского диалога и согласован график работы межпарламентской группы дружбы на ближайший год.