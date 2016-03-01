Порошенко наградил 76 участников АТО, из них 28 – посмертно

Президент Петр Порошенко подписал указ о награждении государственными наградами Украины 76 участников АТО за личное мужество, верность военной присяге и профессионализм при выполнении боевых задач.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

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Согласно указу, 76 военнослужащих награждены орденами Богдана Хмельницкого II и III степеней, "За мужество" III степени. Из них 28 человек – посмертно.

Среди представленных к награждению 48 военнослужащих 81-й отдельной аэромобильной бригады, которые проявили мужество и несокрушимость духа во время обороны Донецкого аэропорта в ноябре-декабре 2014 года и январе 2015 года, говорится в сообщении.