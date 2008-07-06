Пока Винский ничего не делал, в СНБО протащили свое решение

Председатель Днепропетровской областной государственной администрации Виктор БОНДАРЬ критикует Министерство транспорта и связи Украины за бездеятельность в процессе приватизации Днепропетровского аэропорта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.БОНДАРЬ заявил сегодня на пресс-конференции в Днепропетровске.

«Минтранс не предпринял ни одного шага для определения дальнейшей судьбы Днепропетровского аэропорта. Недавно “протянуто” решение СНБО о создании государственного предприятия «Днепропетровский международный аэропорт». Это решение противоречит ранее подписанному меморандуму на уровне правительства и Фонда госимущества о приватизации целостного имущественного комплекса аэропорта через открытый аукцион», - отметил председатель Днепропетровской ОГА.

Как сообщал УНИАН, Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил правительству вывести из состава открытого акционерного общества «Авиационная компания «Днеправиа» целостный имущественный комплекс аэропорта «Днепропетровск» и превратить этот комплекс в государственное предприятие «Международный аэропорт «Днепропетровск».

Это решение СНБО было введено указом Президента от 26 июня.

Ранее, 5 июня, В.БОНДАРЬ заявлял, что Государственную акционерную компанию «Днеправиа» планируется приватизировать целостным имущественным комплексом путем проведения открытого аукциона.

По его данным, Кабинет министров дал поручение Фонду госимущества Украины, Минтранссвязи и Днепропетровской облгосадминистрации разработать условия приватизации.

В.БОНДАРЬ подчеркнул, что одно из условий приватизации уже определено - инвестор берет обязательство за собственные средства реконструировать взлетно-посадочную полосу аэропорта Днепропетровска, потом передать ее в госсобственность.