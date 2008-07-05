Регионал говорит, что Украину от катастрофы спасет... федерализм

19:55, 05 июля 2008
Политика
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Ефремов: сегодня уже больше, чем кризис

Головою Луганської обласної організації Партії регіонів переобрано народного депутата Олександра ЄФРЕМОВА.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято сьогодні у Луганську на XVI конференції обласної організації Партії регіонів.

“За” обрання О.ЄФРЕМОВА керівником осередку на наступні чотири роки проголосували 330 делегатів конференції із 331-го.

До Ради організації, яка складається з 83-х партійців, увійшли голова Луганської обласної державної адміністрації Олександр АНТІПОВ та голова обласної ради Валерій ГОЛЕНКО. Народного депутата Віктора ТИХОНОВА обрано головою Контрольної комісії.

У своєму виступі перед однопартійцями О.ЄФРЕМОВ, характеризуючи ситуацію в країні, зазначив, зокрема, що “на сьогодні треба вже говорити не про кризу, а про катастрофу”. Федералізм, на його думку, це той шлях, який може врятувати Україну від розколу.

Він вважає, що лише Партія регіонів може консолідувати суспільство і лише ПР здатна контролювати дії влади.

Також О.ЄФРЕМОВ на прес-конференції висловив думку, що зміни до держбюджету можуть бути прийняті наступного тижня, “якщо на те буде воля Секретаріату Президента”.

Водночас, за його словами, у будь-якому разі у вівторок, 8 липня, зміни не приймуть, оскільки до цього часу проект цих змін ще не роздано депутатам. Він також запевнив, що Партія регіонів проголосує за бюджет, якщо він не буде популістським.

 

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