Штайнмайер ожидает, что на встрече "нормандской четверки" будет достигнут прогресс по безопасности на Донбассе
Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер ожидает, что на встрече «нормандской четверки» в Париже 3 марта буде достигнут прогресс по безопасности на Донбассе.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Совбеза ООН.
«Хочу заверить, что мы намерены использовать инструменты ОБСЕ для улучшения положения с безопасностью на нашем европейском континенте, особенно достичь прогресса на пути полной реализации Минских соглашений», - заявил он.
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«Мы проведем встречу в Париже в четверг на этой неделе и я надеюсь, что мы сможем достичь определенного прогресса, особенно по положению с безопасностью, и обсуждая избирательное законодательство», - добавил Штайнмайер.
Как сообщал УНИАН, представитель Украины при Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко сегодня на заседании Совбеза ООН заявил, что Россия за 2 года агрессии сформировала на Донбассе 40-тысячную армию, оснастив ее современным вооружением.