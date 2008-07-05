Регионал пугает созданием нового государства на территории Украины

Экс-министр юстиции, народный депутат Александр ЛАВРИНОВИЧ (Партия регионов) выступает против того, чтобы Конституцию в Украине принимали неконституционные органы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил 4 июля на пресс-конференции в Ивано-Франковске.

«Я категорически выступаю против этого, - сказал народный депутат. – Я не допускаю такой мысли, чтобы в Украине при функционированных органах власти был создан еще какой-то орган, осуществляющий властные полномочия».

По его словам, он «категорически против даже популяризации в обществе мнения, что в Украине должна появиться новая Конституция». «Поскольку проведение Учредительного собрания или Конституционной ассамблеи по принятию новой Конституции Украины означает полное уничтожение существующего государства и возможность создания на его территории другого государства», - отметил экс-министр юстиции.

По его мнению, «желание отдельных государственных личностей, какую бы должность в Украине они не занимали, начать историю с собственного прихода на политический Олимп, является или невежеством, или еще хуже». А.ЛАВРИНОВИЧ считает, что во всех странах мира, где существует «централизованное управление, где существует единая система права в государстве, там время от времени возникает необходимость совершенствования отдельных норм или нормирования того, что не нормировано».

«Это происходит путем внесения изменений в Основной Закон или принятие отдельных актов или специальных конституционных законов, - добавил политик. – Большинство вносит изменения. Это путь нормально правовой, который проходят все страны. Я уверен, что мы также пройдем этот путь».