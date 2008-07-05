В ПР объяснили связь русского языка, референдума и демократии

Народный депутат Александр ЛАВРИНОВИЧ (фракция Партии регионов) считает, что для закрепления в Конституции Украины статуса русского языка необходимо провести всеукраинский референдум.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил 4 июля на пресс-конференции в Ивано-Франковске, отвечая на вопрос о его отношении как бывшего «руховца» к предложению ПР закрепить в Конституции статус русского языка.

«Как политические деятели мы должны понимать, что мы хотим сохранить унитарное Украинское государство, хотим сохранить соборность Украинского государства, и мы должны ставить как наибольшую ценность права украинского гражданина, не зависимо от того, живет ли он в Косове (Ивано-Франковская обл. – УНИАН) или в Северодонецке”, - отметил А.ЛАВРИНОВИЧ.

Поэтому, по его словам, самое важное - это право дать гражданам самим решить вопрос: есть ли необходимость в том, чтобы в Украине могли официально функционировать два языка. «Мы знаем реальное положение вещей в государстве и видим, что всякий раз возникают конфликты в этой очень чувствительной сфере», - добавил А.ЛАВРИНОВИЧ.

«Это не может быть желание или воля какой-то политической силы, - подчеркнул политик. – Ни одна политическая сила, даже если она будет иметь 450 депутатов в парламенте и своего Президента, не сможет этот вопрос решить так, как она этого захочет. Потому что Конституция подчеркивает, что этот вопрос может быть решен только всеукраинским референдумом. Других вариантов не существует».

По его убеждению «лишать права граждан Украины ответить на этот вопрос, я думаю, что это не будет образцом демократических принципов».