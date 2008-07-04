Депутаты из НУ-НС и ПР нашли общий интерес

Член фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Юрий КАРМАЗИН и член фракции Партии регионов Валерий БОНДИК предлагают Верховной Раде работать в пленарном режиме до 18 июля.

В частности, на официальном сайте Верховной Рады размещен поданный ими проект постановления “О внесении изменений в календарный план проведения второй сессии Верховной Рады Украины шестого созыва”.

Документом предлагается сделать пленарной неделю с 14 по 18 июля, тогда как в утвержденном календарном плане она отведена под работу депутатов с избирателями.

В мотивировочной части проекта постановления отмечается, что продлить сессию ВР необходимо для того, чтобы рассмотреть пакет вопросов, имеющих первоочередное значение для экономики Украины, и снять социальное напряжение в обществе. В частности, речь идет о необходимости внесения изменений в государственный бюджет на текущий год, принятии бюджетной резолюции на 2009 год, а также заслушивания отчета правительства относительно ситуации с ценами на продукты питания, предметы первой необходимости и мерах по защите отечественного товаропроизводителя в условиях адаптации к Всемирной торговой организации.

Как известно, календарным планом нынешней сессии ВР предусмотрено, что депутаты будут работать в пленарном режиме с 7 по 11 июля, после чего состоится объявление о закрытии сессии с 18 июля (после недели работы с избирателями).

Как сообщал УНИАН, 20 июня народный депутат, член фракции Партии регионов Елена ЛУКАШ зарегистрировала в парламенте проект постановления «О внесении изменений в постановление Верховной Рады Украины «О календарном плане проведения второй сессии Верховной Рады Украины VI созыва» (рег. № 2683), которым также предусматривалось продлить работу второй сессии Верховной Рады в пленарном режиме и работу в комитетах и фракциях до 18 июля.