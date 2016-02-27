Вопрос Украины остается одним из ключевых в повестке дня ПА ОБСЕ - представитель делегации

Об этом заявил представитель фракции "Народный фронт" Дмитрий Сторожук, который в составе постоянной делегации Верховной Рады принимает участие в работе XV зимней сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, проходящей 25-26 февраля в Вене (Австрия), сообщила пресс -служба партии.

«Для всех скептиков, так называемых "международных экспертов", которые у нас рассказывают о том, что от Украины устали, что о ней забыли, должен сказать, что все это неправда. Потому что два дня подряд основные темы на Парламентской ассамблее ОБСЕ посвящены Украине и, в частности, Крыму и нарушению прав человека на оккупированных территориях», - отметил депутат.

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По его словам, «главный месседж является следующим: об Украине помнят, вопросы Украины являются важнейшими для членов ОБСЕ».

«Так, вопросы защиты прав человека, предоставления вооружения Украины и решения конфликта на востоке Украины в целом являются основными повестки дня на сессии», - подчеркнул Сторожук.

Он отметил, что большинство вопросов от стран-членов докладчикам ОБСЕ касались в основном "поддержки Украины в военном конфликте на востоке и возвращения Донбасса и Крыма в состав нашего государства".

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Депутат отметил, что поддержку Украине особенно выражали такие страны, как Канада, Франция, Литва, Турция.